В Ленобласти песионерка перевела аферистам 40 тысяч рублей

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 73-летняя жительница города Всеволожск. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что на её сотовый телефон позвонил мужчина. Телефонный собеседник представился полицейским. Мужчина сообщил пенсионерке о мошенниках, которые якобы планируют похитить деньги с её банковской карты. Для безопасности он посоветовал перевести средства через приложение на сторонний счёт, реквизиты которого продиктовал. Пожилая женщина поверила аферисту и перевела ему почти 40 тысяч рублей.