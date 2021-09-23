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Питерец.ру » Происшествия » В Леноблатси от лжебезопастников банка пострадала пенсионерка

В Леноблатси от лжебезопастников банка пострадала пенсионерка

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Опубликовал: Anton78
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В Гатчинском районе Ленинградской области 61-летняя пенсионерка отдала мошенникам почти 70 тысячи рублей

Накануне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 61-летняя жительница города Гатчина. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что пару дней назад на её сотовый телефон позвонили неизвестные люди. Они представлялись сотрудниками безопасности "Сбербанка".

Аферисты рассказывали пожилой женщине о якобы зафиксированных попытках несанкционированного снятия денежных средств с её банковского счёта, а для сохранности денег телефонные мошенники уговорили пенсионерку сообщить им реквизиты банковской карты, а также коды, которые пришли по SMS.

Когда женщина выполнила инструкции телефонных собеседников, с её банковского счета было списано практически 70 тысячи рублей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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