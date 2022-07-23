Виновника смертельного ДТП в Красносельском районе будут судить

Следователем 1 отдела управления по расследованию преступлений против безопасности движения Главного следственного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено расследование уголовного дела, в отношении 20-летней девушки, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования установлено, что 16 октября 2021 года около 02 часов ночи указанная гражданка, управляя автомобилем «Тайота Виста», в состоянии алкогольного опьянения, следовала по проезжей части Ивангородского проспекта в направлении от Кингисеппского шоссе в сторону улицы Свободы в городе Красное Село в Красносельском районе г. Санкт-Петербурга. Девушка превысила установленное ограничение скорости для населённых пунктов, что не позволило ей обеспечить постоянной контроль за движением автомобиля, не выдержала необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, до правого края проезжей части и совершила наезд на бордюрный камень проезжей части, выехала за пределы проезжей части вправо, где продолжила движение и совершила наезд на опору городского электроосвещения за пределами проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летнему пассажиру её автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

В результате медицинской, биологической и технической судебных экспертиз вина задержанной в полном объеме была доказана. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.