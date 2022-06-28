ента новостей

13:50
В Приморском районе мигранта ударили ножом
13:41
В Петерурге задержали мужчину, повредившего фонари освещения Львиного моста
13:37
В Петербурге задержали аферистов, выманивших у пенсионеров более миллиона рублей
10:50
Депутаты рассмотрели меры господдержки IT-отрасли
10:48
На КАД с проспектом Обуховской Обороны на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов
10:44
В Ленобласти пытались изнасиловать 70-летнюю пенсионерку
10:35
В Ленобласти подростки бросили в костер аэрозольный баллончик
10:33
Обманывают под видом сотовых операторов
10:26
Виновника смертельного ДТП будут судить
10:05
С дефолтом они погорячились
10:00
Инфаркт бывает бессимптомным
09:55
Петербургские депутаты попросят Мишустина изменить схему оплаты вывоза мусора в пользу жильцов
09:49
46 мигрантов были найдены мертвыми внутри грузовика в Сан-Антонио
19:52
В Петербурге собрали первую крупную партию груза в рамках акции «Всё для победы»
16:48
В Красносельском районе наградили победителей поэтического конкурса памяти В.Цоя «Требуют наши сердца»
16:40
В Петербурга женщину вытолкнули в окно
16:35
В Лесколово на пепелище обнаружили обгоревшее тело мужчины
14:05
В Ленобласти задержали мужчину, совершившего убийство
13:55
В Петербурге задержали хулигана взорвавшего петарду на лестничной площадке
13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир
13:40
В Ленобласти в ДТП погиб пешеход
13:15
В Петербурге Полицейские спасли пенсионера и предотвратили распространение пожара
13:10
В Петербурге от запуска петарды пострадала женщина
12:50
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении более 13 миллионов рублей
12:43
В Ленобласти задержали жителя Карелии, перевозившего наркотики
12:16
Первый межрегиональный форум «Подростки 360» в Петербурге
12:11
Депутаты предлагают возродить в школах обязательную начальную военную подготовку
11:24
Россельхознадзор обнаружил фирму, реализовывавшую мясную продукцию неизвестного происхождения
11:21
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Капитан Джуманов»
11:18
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Виновника смертельного ДТП будут судить

Виновника смертельного ДТП будут судить

0
55
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, который обвиняется в совершении «пьяного» ДТП с тремя погибшими.

Управлением по расследованию преступлений против безопасности движения ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43- летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лице, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Установлено что, 18 ноября 2021 года около 18 часов 15 минут, указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Тойота Королла», не предназначенным для эксплуатации, следуя по Зеленогорскому шоссе  в Курортном районе, избрал скорость движения, значительно превышающую установленное ограничение приступил к маневру обгона автомобиля в попутном направлении. Водитель выехал  на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия 65-летнему водителю «Лады Гранта»  и  его  61-летней супруге  были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых они скончалась на месте. Пассажир «Тайота Королла» также получил увечья несовместимые с жизнью.

По данному делу были назначены и проведены шесть судебных экспертиз, допрошены свидетели и потерпевшие данного дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-04-2022, 11:42
Уголовное дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
26-04-2021, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
99
Вчера, 13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир
0
98
Вчера, 13:40
В Ленобласти в ДТП погиб пешеход
0
106
Вчера, 09:21
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей
0
106
26-06-2022, 12:56
В ДТП на КАД пострадали три человека
Наверх