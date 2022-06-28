Виновника смертельного ДТП будут судить

Управлением по расследованию преступлений против безопасности движения ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43- летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лице, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Установлено что, 18 ноября 2021 года около 18 часов 15 минут, указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Тойота Королла», не предназначенным для эксплуатации, следуя по Зеленогорскому шоссе в Курортном районе, избрал скорость движения, значительно превышающую установленное ограничение приступил к маневру обгона автомобиля в попутном направлении. Водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия 65-летнему водителю «Лады Гранта» и его 61-летней супруге были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых они скончалась на месте. Пассажир «Тайота Королла» также получил увечья несовместимые с жизнью.

По данному делу были назначены и проведены шесть судебных экспертиз, допрошены свидетели и потерпевшие данного дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.