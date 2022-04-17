Уголовного дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд

Следователи Управления по расследованию преступлений против безопасности дорожного движения ГСУ ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в отношении 41-летнего гражданина сопредельного государства.

10 августа 2021 года около 23 часов 10 минут, обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем «ВАЗ 21150», ехал по трассе «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск» во Всеволожском районе Ленинградской области. В машине находились трое пассажиров: один на переднем сидении и двое – сзади. К закруглению дороги малого радиуса направо водитель подъехал на скорости около 100 км/ч, потерял контроль над автомобилем, выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину, сбил дорожный знак и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир, сидевший спереди, 41-летний земляк водителя, от полученных травм скончался на месте аварии. Сидевший на заднем сидении 37-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

В отношении пьяного водителя было возбуждено уголовное дело, а позже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце марта 2022 года расследование уголовного дела было завершено и после ознакомления с материалами дела и утверждения обвинительного заключения оно направлено во Всеволожский суд для рассмотрения по существу.