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Питерец.ру » Происшествия » Уголовного дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд

Уголовного дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд

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Опубликовал: Anton78
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Завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области

Следователи Управления по расследованию преступлений против безопасности дорожного движения ГСУ ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в отношении 41-летнего гражданина сопредельного государства.

10 августа 2021 года около 23 часов 10 минут, обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем «ВАЗ 21150», ехал по трассе «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск» во Всеволожском районе Ленинградской области. В машине находились трое пассажиров: один на переднем сидении и двое – сзади. К закруглению дороги малого радиуса направо водитель подъехал на скорости около 100 км/ч, потерял контроль над автомобилем, выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину, сбил дорожный знак и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир, сидевший спереди, 41-летний земляк водителя, от полученных травм скончался на месте аварии. Сидевший на заднем сидении 37-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

В отношении пьяного водителя было возбуждено уголовное дело, а позже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце марта 2022 года расследование уголовного дела было завершено и после ознакомления с материалами дела и утверждения обвинительного заключения оно направлено во Всеволожский суд для рассмотрения по существу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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