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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские применили табельное оружие при задержании вора

В Ленобласти полицейские применили табельное оружие при задержании вора

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области полицейские применили табельное оружие для задержания подозреваемого в хищениях

«Сотрудниками ОМВД России по г. Сосновый бор Ленинградской области задержан подозреваемый в хищении денежных средств и драгоценностей. В середине февраля в полицию обратилась потерпевшая, которая сообщила, что из ее загородного дома похищены золотые ювелирные украшения и денежные средства на сумму свыше 140 тысяч рублей. Женщина предположила, что это мог сделать ее знакомый, проживавший в доме некоторое время. Спустя несколько дней поступило еще одно сообщение о преступлении, совершенном, предположительно, тем же лицом. Отец заявительницы рассказал, что этот фигурант путем обмана и злоупотребления доверием взял у него 92 тысячи рублей на покупку и установку окон, а затем перестал выходить на связь. По данным фактам следствием ОМВД России по городу Сосновый бор были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установили, что к произошедшему может быть причастен неоднократно судимый 34-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, в настоящее время имеющий гражданство Российской Федерации. Потерпевшим он представлялся вымышленным именем. Сегодня утром подозреваемый снова появился в том же садоводческом товариществе. Увидев оперативников, он выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться. Когда сотрудники полиции почти настигли беглеца, он произвел в их сторону несколько выстрелов из пистолета «Глок». Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Фигурант получил ранение плеча и был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор кража табельное оружие
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