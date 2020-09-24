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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП

В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП

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18
Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
На трассе неподалеку от деревни Бор обнаружено тело мужчины, которого, по предварительной информации, сбил неустановленный автомобиль

В ночь на 23 сентября 2020 года около 00.30 к полицейским Киришского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на трассе неподалеку от деревни Бор лежит мужчина.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на 49 километре автодороги «Зуево-Новая Ладога» с травмами обнаружен труп 42-летнего жителя города Кириши. Все указывало на то, что травмы мужчина получил в результате ДТП.  

По предварительной информации, около 00.26 по указанному адресу неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь со стороны Волхова в сторону Кириши, совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся.

По данному факту СО ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПД, повлекшее смерть человека). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося участника дорожной аварии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район ДТП обнаружение трупа
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