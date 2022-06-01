Житель Гатчины задержан за постановочный угон

Вчера правоохранителями было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере страхования в отношении 50-летнего жителя Гатчины. Подозреваемого задержали на двое суток.

Началось все с того, как в ноябре прошлого года он сообщил полицейским о краже своего автомобиля "Киа Оптима" 2018 года выпуска. Заявитель утверждал, что его автомобиль за 2,1 миллиона рублей исчез с парковки возле панельной восьмиэтажки на Красногородской улице в Красном Селе.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что во время "кражи" за рулем находился хозяин иномарки.

По данным "СПАРК", ныне задержанный в апреле прошлого года получил статус индивидуального предпринимателя и занимался перевозками грузов и арендой грузовых автомобилей.