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Питерец.ру » Происшествия » Житель Гатчины задержан за постановочный угон

Житель Гатчины задержан за постановочный угон

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Опубликовал: Вадик Котов
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Житель Гатчинского района Ленобласти рассказал полиции о краже, а сам стал подозреваемым в мошенничестве в сфере страхования

Вчера правоохранителями было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере страхования в отношении 50-летнего жителя Гатчины. Подозреваемого задержали на двое суток.

Началось все с того, как в ноябре прошлого года он сообщил полицейским о краже своего автомобиля "Киа Оптима" 2018 года выпуска. Заявитель утверждал, что его автомобиль за 2,1 миллиона рублей исчез с парковки возле панельной восьмиэтажки на Красногородской улице в Красном Селе.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что во время "кражи" за рулем находился хозяин иномарки.

По данным "СПАРК", ныне задержанный в апреле прошлого года получил статус индивидуального предпринимателя и занимался перевозками грузов и арендой грузовых автомобилей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество
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