ента новостей

17:05
В Филармонии пройдут два концерта, объединенные темой путешествий
14:12
В Ленинградской области будет создан парк Кюренниеми
13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
12:41
В Петербурге задержан автоугонщик, похитивший иномарку с парковки гипермаркета
10:05
Кто получил бесплатные лекарства?
09:33
Вакцинация продолжается
12:44
В Ленобласти 250 семей улучшили жилищные условия в 2020 году
12:27
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера 1,2 миллиона рублей
12:21
Петербуржцы провели семь поединков на новогоднем турнире по боксу в Сочи
11:37
Самая холодная ночь
10:01
Банкротов стало больше
10:28
Можно ли посещать баню?
09:57
Они уже ищут работу
20:02
В Санкт-Петербурге рождественское богослужение впервые прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО
10:51
Вишневский об индексации пенсий
09:57
С Рождеством!
23:35
Шейн Принс и Антон Бурдасов устроили снайперскую дуэль в Минске
14:09
Колтушское шоссе во Всеволожске готовят к переключению движения
13:43
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании 4-летнего сына
13:37
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии
13:31
В Парголово на пожаре погибли трое человек
13:26
Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Центра содействия семейному воспитанию
10:03
Что с пособием по безработице?
09:25
Неприятное лидерство
17:49
В Петербурге Россельхознадзором выявлено около 26 тысяч нарушений ветеринарного законодательства
17:44
В Петербурге мигранты устроили массовую драку
17:36
В Петербурге полицейские провели акцию «Юный пешеход»
09:29
Что с ветконтролем?
08:40
Госпитализаций стало меньше
16:31
В Минске Илья Ковальчук не смог снова забить за «Авангард»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан автоугонщик, похитивший иномарку с парковки гипермаркета

В Петербурге задержан автоугонщик, похитивший иномарку с парковки гипермаркета

0
72
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
В краже иномарки с парковки магазина в Невском районе Петербурга подозревается ранее неоднократно судимый житель Ленобласти.

В минувшую пятницу к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о краже автомобиля «Фольксваген Поинтер», принадлежащего 26-летнему местному жителю. Автомобиль пропал в тот день в период с 15.40 до 15.55 с парковки гипермаркета, расположенного на Дальневосточном проспекте.

Работая по горячим следам, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Невского района в поселке им. Морозова Всеволожского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего неработающего жителя этого поселка. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности: за грабеж, угон и незаконный оборот наркотиков, и за последнее преступление в 2019 году получил 3 года лишения свободы условно.

Похищенный автомобиль обнаружен и изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все возможные эпизоды противоправной деятельности. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район кража автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-08-2020, 11:50
В Петербурге задержали автоугонщика
8-09-2020, 11:25
Задержан автоугонщик похитивший иномарку в городе Кудрово
17-04-2020, 11:42
В Петербурге задержали угонщига пикапа
18-05-2020, 12:54
В Петербурге задержали угонщика кроссовера
16-11-2020, 12:43
В Петербурге задержали пиромана спалившего иномарку риэлтора
19-08-2020, 10:43
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 267
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 300
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 135
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх