В Петербурге задержан автоугонщик, похитивший иномарку с парковки гипермаркета

В минувшую пятницу к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о краже автомобиля «Фольксваген Поинтер», принадлежащего 26-летнему местному жителю. Автомобиль пропал в тот день в период с 15.40 до 15.55 с парковки гипермаркета, расположенного на Дальневосточном проспекте.

Работая по горячим следам, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Невского района в поселке им. Морозова Всеволожского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего неработающего жителя этого поселка. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности: за грабеж, угон и незаконный оборот наркотиков, и за последнее преступление в 2019 году получил 3 года лишения свободы условно.

Похищенный автомобиль обнаружен и изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все возможные эпизоды противоправной деятельности.