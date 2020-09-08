В Петербурга задержан подозреваемый в хулиганской стрельбе

В ночь на 7 сентября 2020 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о ранении у дома 60 по проспекту Маршала Захарова.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили на месте происшествия четырёх граждан. Один из них - 29-летний мужчина, с огнестрельным ранением из травматического пистолета обратился в медицинское учреждение. После оказания медпомощи он был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Полицейскими установлено, что в результате конфликта между четырьмя гражданами, находящимися в алкогольном опьянении, 35-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 29-летнего оппонента.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.