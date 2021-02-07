В Ленобласти голый мужчина выпал с 4-го этажа

Вечером в минувшую пятницу около 20 часов голый мужчина выжил, упав с 12-метровой высоты в Луге Ленинградской области. Мужчину

доставили в районную больницу от дома 73 по проспекту Урицкого. Он упал с балкона на четвертом этаже указанного дома. Пострадавшего сразу отправили в операционную, его личность устанавливается. На вид пациенту 25-30 лет, носит бороду.

По словам 28-летнего владельца квартиры, из которой выпал мужчина, травмированного зовут «Рома». Мужчина пустил малознакомого (очевидно, бездомного) помыться в ванне. Через некоторое время, когда хозяин работал за компьютером, гость выбежал из ванной без одежды и с криками: «Не могу забыть, не могу уйти» пробежал через к комнату к балкону и начал бить в стекло головой. Со второго удара он разбил стекло и выпал с балкона.

По факту случившегося проводится проверка.