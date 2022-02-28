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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка перевела «ясновидящим» почти 1,7 миллиона рублей

В Ленобласти пенсионерка перевела «ясновидящим» почти 1,7 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пожилая жительница города Сланцы отдала мошенникам, представлявшихся экстрасенсами, почти 1,7 миллиона рублей.

Накануне к полицейским Сланцевского района Ленинградской области обратилась 72-летняя пенсионерка, которая рассказала о том, что 2 февраля посмотрела телевизионную передачу с ясновидящей «Кассандрой». Женщина записала номер телефона с экрана и затем по нему позвонила.

До 22 февраля на её сотовый телефон с семи номеров с кодом Москвы поступали звонки от неизвестных, представлявшихся «ясновидящими». Под предлогом «снятия порчи» мошенники убедили пожилую женщину через салон сотовой связи перевести 1 669 600 рублей на различные счета, указанные ими.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район мошенничество пенсионеры
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