В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей

3 февраля 2022 года на мобильный телефон 74-летней пенсионерки начали поступать звонки от неизвестной женщины, которая представлялась якобы сотрудницей банка «ВТБ», нгазвав при этом свою фамилию Соколова М.А.. Лжебанкирша сообщила, что на имя пенсионерки неизвестные лица якобы оформили кредит на сумму в 7 миллионов рублей, и чтобы избежать финансовых проблем, необходимо перевести деньги с ее счета на «безопасный» счет. Пожилая женщина в этот же день через личный кабинет банка перевела 2,9 миллиона рублей на продиктованный аферисткой счет.

На следующий день пенсионерка с целью проверить свой счет позвонила в банк «ВТБ», где ей объяснили, что она перевела деньги мошенникам.

Далее события разворачивались еще драматичней. В тот же день пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции по фамилии Ковалев. При этом высветился номер справочной службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Лжеполицейский оказался убедительнее реальных банковских служащих и умудрился уговорить пожилую женщину продолжать «работать с сотрудницей банка Соколовой» и перевести на продиктованные ей счета еще 1138280 рублей.

В итоге общий ущерб от действий мошенников составил 4038280 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).