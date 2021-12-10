В Ленобалсти пенсионерка перевела аферисту 2,4 миллиона рублей

Накануне к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 65-летняя жительница города Тосно. Пенсионерка сообщила сотрудникам полиции о том, что в течение нескольких недель ей на сотовый телефон звонил неизвестный мужчина, который представлялся следователем. Мужчина убеждал пенсионерку, что её сбережениям угрожает опасность. Под предлогом сохранности сбережений мошенник внушил потерпевшей, что она должна взять кредит и перевести все деньги на сторонний безопасный счёт. Пенсионерка выполнила рекомендации и перевела мошеннику почти 2,4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.