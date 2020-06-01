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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки

В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки

0
98
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Красногвардейском районе Петербурга выясняют обстоятельства ДТП с летальным исходом.

Утром 01 июня 2020 года 36-летний водитель с 4-летним стажем, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", двигался от шоссе Революции в сторону Апрельской улицы, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. Машину отбросило на полосу для встречного движения, где она совершила наезд на три припаркованных автомобиля: "Ауди Q7", "Фольксваген Поло", "Субару".

В результате ДТП: водитель получил травмы средней степени тяжести, его 33-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Другой пассажир, личность которого устанавливается, скрылся с места ДТП.
В настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район ДТП
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