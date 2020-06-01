В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки

Утром 01 июня 2020 года 36-летний водитель с 4-летним стажем, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", двигался от шоссе Революции в сторону Апрельской улицы, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. Машину отбросило на полосу для встречного движения, где она совершила наезд на три припаркованных автомобиля: "Ауди Q7", "Фольксваген Поло", "Субару".

В результате ДТП: водитель получил травмы средней степени тяжести, его 33-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Другой пассажир, личность которого устанавливается, скрылся с места ДТП.

В настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.