В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей

Вчера к полицейским обратился 68-летний житель Петербурга, который сообщил стражам порядка о том, что 15 декабря на его сотовый телефон позвонила неизвестная женщина. Собеседница представилась сотрудницей Сбера. Женщина сообщила о совершении мошеннических действиях со счетом пенсионера и убедила о необходимости перевода денежных средств на безопасный счет. Пенсионер поверил аферистке и совершил два денежных перевода на общую сумму 5 993 950 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).