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Питерец.ру » Происшествия » В Приморске тушили ангар с лодками

В Приморске тушили ангар с лодками

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Опубликовал: Anton78
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В лодочном ангаре в Выборгском районе Ленобласти тушили пожар, уничтоживший плавсредства почти на семь миллионов рублей.

Ночью 15 декабря, около 03 часов 20 минут в экстренные службы поступило сообщение о том, что на набережной Лебедева в Приморске загорелся ангар межрегиональной общественной организации "ВОСВОД". Огонь уничтожил 5 лодок и экипировку стоимостью около миллиона рублей, а также частный катер "Баракуда-9", стоимость которого составляет 6,2 миллиона рублей.

Огнеборцы возгорание ликвидировали около 04 часов. Пожар тушила дежурная смена 107 пожарной части. На месте возгорания работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Заместитель председателя отделения "ВОСВОД" (Всероссийское общество спасания на водах) в Петербурге и Ленобласти Александр Зуев в разговоре с 47news подтвердил факт возгорания. По его омнению, произошел поджог (подробнее говорить отказался).

Как пояснили полицейские, начало возгорания попало на записи камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции изучают следы обуви, обнаруженное на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога".

Источник: 47News
Все по теме: Выборгский район ЛО Ленобласть пожар
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