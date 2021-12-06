В Ленобласти огнеборцы спасли из огня двух пенсионерок

Вчера поздним вечером, в 23 часа 55 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Сьястрой, Волховского района Ленинградской области. На место происшествия незамедлительно выдвинулись дежурные смены 121 и 128 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области - 12 человек, 3 единицы техники. Как выяснилось, горел частный дом на площади 150 кв.м. В 03:19 ночи 6 декабря пожар был ликвидирован.

По данным 47news, пожарными спасены две женщины 78-ми и 80-ти лет. Они были переданы медикам скорой.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района.