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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге водителя-наркомана задерживали со стрельбой

В Петербурге водителя-наркомана задерживали со стрельбой

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Опубликовал: Fedorov
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В Петербурге полицейским для остановки таксиста-частника, ранее лишенного водительских прав, пришлось стрелять по колесам

Вечером минувшего воскресенья, около 22 часов 30минут у дома 46 по проспекту Стачек сотрудники ГИБДД попытались остановить автомашину «Киа Рио», совершивший разворот через двойную сплошную линию разметки. Водитель требование об остановке проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Сотрудниками ДПС было организовано преследование. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке нарушитель не реагировал и продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
Инспектор ДПС применил табельное оружие, произведя один предупредительный выстрел вверх и два по колесам преследуемого транспортного средства. Водитель иномарки не справился с управлением и совершил столкновение с бетонным ограждением. Задержанным нарушителем оказался 41-летний неработающий петербуржец, злоупотребляющий наркотиками. В салоне вместе с мужчиной находилась испуганная пассажирка. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.
Как было установлено, мужчина зарабатывает частным извозом, несмотря на то, что в начале мая был лишен права управления транспортным средством и привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД. При осмотре в салоне его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство.
Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен ряд протоколов, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По результатам проведенной экспертизы мужчина может стать фигурантом еще одного уголовного дела – о незаконном обороте наркотических средств.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район ДТП погоня стрельба табельное оружие
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