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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга мужчина стрелял в шумную компанию

В центре Петербурга мужчина стрелял в шумную компанию

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Нервный мужчина обстрелял шумную компанию в центре Петербурга

Накануне, около 00 часов 30 минут в экстренную службу «112» поступило сообщение о том, что возле дома 34 по 8-й Советской улице мужчина бегает вокруг дома с пистолетом в руке и стреляет. Прибывшие на место происшествя полицейские установили, что 31-летний неработающий житель Петербурга во время конфликта с шумной компанией из принадлежащего ему травматического пистолета «ОСА ПБ-4» выстрелил в 38-летнего мужчину.

Пострадавшего с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки доставили в Мариинскую больницу, откуда после оказания помощи он был отпущен.

Стрелявшего задержали, пистолет изъяли.

По факту хулиганства правоохранителями возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район стрельба травматика
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