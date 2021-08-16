В центре Петербурга мужчина стрелял в шумную компанию

Накануне, около 00 часов 30 минут в экстренную службу «112» поступило сообщение о том, что возле дома 34 по 8-й Советской улице мужчина бегает вокруг дома с пистолетом в руке и стреляет. Прибывшие на место происшествя полицейские установили, что 31-летний неработающий житель Петербурга во время конфликта с шумной компанией из принадлежащего ему травматического пистолета «ОСА ПБ-4» выстрелил в 38-летнего мужчину.

Пострадавшего с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки доставили в Мариинскую больницу, откуда после оказания помощи он был отпущен.

Стрелявшего задержали, пистолет изъяли.

По факту хулиганства правоохранителями возбуждено уголовное дело.