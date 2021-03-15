В Ленобласти у ночного клуба мужчина устроил стрельбу из травмата

В ночь на 14 марта в больницу с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. При проведении проверки сотрудниками полиции установлено, что травмы мужчина получил в ходе конфликта у ночного клуба по улице Генерала Кныша в городе Гатчина. В него из травмата стрелял сын знакомого, который также причинил ему телесные повреждения.

Полицейские задержали 22-летнего местного жителя, сына знакомого потерпевшего. У мужчины изъяли травматический пистолет. Подозреваемого доставили в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.