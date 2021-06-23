В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны

В период с 16 по 21 июня 70-летяя петербурженка вела переписку в социальной сети «ВКонтакте» со своей бывшей коллегой. Однако пенсионерка и не подозревала о том, что от имени приятельницы с ней «общаются» аферисты, получившие доступ к странице знакомой.

Под предлогом получения пособия и выгодного вложения денежных средств мошенники от ее имени убедили сотрудницу Минобороны взять кредит, предоставить данные банковских карт и коды из SMS-сообщений, после чего с банковской карты пожилой женщины списались 117 983 рубля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.