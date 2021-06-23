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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны

В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны

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21
Опубликовал: Anton78
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Telegram
Сотрудницу военного комиссариата Центрального района Петербурга аферисты лишили крупной суммы.

В период с 16 по 21 июня 70-летяя петербурженка вела переписку в социальной сети «ВКонтакте» со своей бывшей коллегой. Однако пенсионерка и не подозревала о том, что от имени приятельницы с ней «общаются» аферисты, получившие доступ к странице знакомой.
Под предлогом получения пособия и выгодного вложения денежных средств мошенники от ее имени убедили сотрудницу Минобороны взять кредит, предоставить данные банковских карт и коды из SMS-сообщений, после чего с банковской карты пожилой женщины списались 117 983 рубля.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район мошенничество пенсионеры
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