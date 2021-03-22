В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 630 тысяч рублей

Вечером минувшего воскресенья к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 81-летняя местная жительница, которая лишилась своих сбережений в размере 630 тысяч рублей.

Пенсионерке с четырех разных номеров звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности Сбербанка, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили женщину снять деньги с банковской карты и перевести их на указанный счет. В результате она лишилась всех своих сбережений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ст. 159 УК РФ (мошенничество).