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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге профессор факультета психологии стала жертвой мошенников

В Петербурге профессор факультета психологии стала жертвой мошенников

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Ученая дама сама выдала преступникам данные своей банковской карты.

В минувшую среду вечером, около 17 часов на мобильный телефон профессора факультета психологии петербургского Госуниверситета позвонила неизвестная. Женщина на другом конце провода представилась сотрудницей Сбербака и сообщила о попытке списания со счёта денег у 72-летней ученой петербурженки.
Для блокировки попытки, уверяла злоумышленница, необходимо сообщить данные банковских карт и пришедшие коды смс-оповещения.
После того, как профессор сообщила эту информацию, с её счёта в Сбербанке было списано 393 335 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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