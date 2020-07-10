В Петербурге профессор факультета психологии стала жертвой мошенников

В минувшую среду вечером, около 17 часов на мобильный телефон профессора факультета психологии петербургского Госуниверситета позвонила неизвестная. Женщина на другом конце провода представилась сотрудницей Сбербака и сообщила о попытке списания со счёта денег у 72-летней ученой петербурженки.

Для блокировки попытки, уверяла злоумышленница, необходимо сообщить данные банковских карт и пришедшие коды смс-оповещения.

После того, как профессор сообщила эту информацию, с её счёта в Сбербанке было списано 393 335 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.