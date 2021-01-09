В Петербурге аферисты забрали у пенсионера 1,2 миллиона рублей

В период с 4 по 8 января сего года на стационарный телефон 85-летнего ветерана, расположенный в квартире на Тверской улице с неизвестных номеров неоднократно звонили женщина и мужчина, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности Пенсионного фонда и банка «ВТБ». Под предлогом получения компенсации за погребение супруги пенсионера, умершей в 2018 году, а так же обеспечения безопасности денежных средств, мошенники убедили его сообщить номера, коды и пароли банковских карт.

Впоследствии с карты Сбербанка было списано 3500 рублей, и карты «ВТБ» - 1 200 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 1 203 500 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.