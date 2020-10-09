В Петербурге полицейские с погоней задержали пьяного водителя иномарки

Поздним вечером в минувшую среду около 23.30 в Приморском районе Петербурга на пересечении улиц Туристской и Оптиков сотрудники ДПС обратили внимание на неадекватную манеру вождения водителя автомобиля «БМВ» и предприняли попытку остановить его, однако нарушитель попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование иномарки.

Уходя от погони, водитель сбил 56-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мужчину доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести.

Сотрудникам дорожной полиции удалось задержать водителя «БМВ» в подземном паркинге дома 47 по улице Оптиков, где нарушитель хотел уйти от погони. За рулем оказался неработающий 19-летний Иван, проживающий в этом доме. Согласно результатам медосвидетельствования молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, Иван получил водительское удостоверение только в январе 2020 года, но уже успел стать злостным нарушителем ПДД - шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Вождение в нетрезвом виде стало венцом его «послужного списка» и самым грубым нарушением правил дорожного движения. Сотрудники полиции намерены приложить все усилия для того, чтобы прервать водительскую карьеру лихача во благо остальных участников дорожного движения.

Нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен ряд административных протоколов, в том числе возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).