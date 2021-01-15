В Петербурге подросток выпал с 16-го этажа

Накануне днем у дома 54/1 по Красносельскому шоссе был обнаружен труп 17-летнего подростка. Юноша выпал из окна на 16 этаже лестничной площадки.

Семья неполная, благополучная, на учете не состоит. Матери 44 года, она заведует аптекой. Отец умер в 2004 году.

С места происшествия изъяты стеклянная бутылка, куртка, рюкзак с мобильным телефоном, ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).