Накануне днем у дома 54/1 по Красносельскому шоссе был обнаружен труп 17-летнего подростка. Юноша выпал из окна на 16 этаже лестничной площадки.
Семья неполная, благополучная, на учете не состоит. Матери 44 года, она заведует аптекой. Отец умер в 2004 году.
С места происшествия изъяты стеклянная бутылка, куртка, рюкзак с мобильным телефоном, ноутбук.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В Петербурге подросток выпал с 16-го этажа
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Опубликовал: Fedorov
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В Красносельском районе Петербурга подросток погиб при падении с большой высоты
Накануне днем у дома 54/1 по Красносельскому шоссе был обнаружен труп 17-летнего подростка. Юноша выпал из окна на 16 этаже лестничной площадки.
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