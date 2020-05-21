В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении девушки

Ночью минувшего воскресенья, около 00:30 у д. 19 по улице Мичуринской трое неизвестных преступников, применив физическую силу в отношении 20-летней девушки - продавца сети пекарен, отобрали у нее рюкзак, в котором находились кошелек с дисконтными картами, мобильный телефон «Айфон-7», и с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

19 мая около двух часов носи у дома 23 по улице Крыленко в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районной полиции по подозрению в данном преступлении задержаны граждане одного из среднеазиатских государств, 23 и 32 лет. Оба нигде не работают, один из них ранее судим.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.