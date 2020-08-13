ента новостей

18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
09:20
Где лучше встречаться с друзьями
08:43
Солидарность с протестующими белорусами
13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
20:22
Омерзительный поступок Романа Широкова
19:08
«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»
19:03
На КАД от вантового моста до развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения
14:50
Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор
14:48
Петербуржцев просят помочь больницам
11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
11:12
В Петербурге задержали налетчика на сетевой супермаркет
08:03
Как избежать проблем с шеей  
08:01
Что с антителами к Covid-19
21:59
Дополнительная мера защиты от пожара
19:32
«Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла»
15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка

В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка

0
62
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раскрыли мошенничество на 2,5 миллиона рублей

В начале июня сего года к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 53-летний петербуржец, который в своем заявлении сообщил о том, что накануне на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся работником безопасности банка, который сообщил о попытке перевода 10 тысяч рублей с лицевого счета клиента. При этом звонивший потребовал перевести все имеющиеся средства на другой счет. По случаю того, что банки не работали, в тот день операцию выполнить не удалось. Но на следующий же день утром на мобильный телефон заявителя снова позвонили: на этот раз неизвестный представился сотрудником правоохранительной системы и настоял на передаче денег представителю банка якобы для безопасности клиента. Доверчивый петербуржец со своего счета снял 2 миллиона 100 тысяч рублей и 6 тысяч долларов США, после чего в вестибюле станции метро «Проспект Просвещения» передал их неизвестному, представившемуся работником службы безопасности банка. Вскоре мужчина понял, что его обманули. Сумма ущерба составила 2, 5 миллиона рублей.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ночь на 12 августа 2020 года в одном из домов по Серебристому бульвару сотрудники полиции по подозрению в данном преступлении задержали местного жителя, инвалида 1 группы, работающего курьером. Он ранее неоднократно судим за мошенничество, а также за участие в организованной преступной группе и несколько лет отбывал наказание. В день задержания подозреваемому исполнился 61 год.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, а также его возможных соучастников.

Уважаемые граждане! Во избежание совершения в отношении вас мошеннических действий полиция просит быть бдительными и перепроверять информацию, которая может поступать от возможных злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-05-2020, 11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
23-07-2020, 12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
8-06-2020, 10:32
Мошенники вымангили крупную сумму у пенсионерки из Петербурга
29-05-2020, 21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
25-03-2020, 12:07
В Петербурге лжемедики выманили у пожилой женщины 600 тысяч рублей
7-05-2020, 16:13
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пожилой женщины

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
175
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
142
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
176
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
0
162
10-08-2020, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
Наверх