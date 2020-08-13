В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка

В начале июня сего года к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 53-летний петербуржец, который в своем заявлении сообщил о том, что накануне на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся работником безопасности банка, который сообщил о попытке перевода 10 тысяч рублей с лицевого счета клиента. При этом звонивший потребовал перевести все имеющиеся средства на другой счет. По случаю того, что банки не работали, в тот день операцию выполнить не удалось. Но на следующий же день утром на мобильный телефон заявителя снова позвонили: на этот раз неизвестный представился сотрудником правоохранительной системы и настоял на передаче денег представителю банка якобы для безопасности клиента. Доверчивый петербуржец со своего счета снял 2 миллиона 100 тысяч рублей и 6 тысяч долларов США, после чего в вестибюле станции метро «Проспект Просвещения» передал их неизвестному, представившемуся работником службы безопасности банка. Вскоре мужчина понял, что его обманули. Сумма ущерба составила 2, 5 миллиона рублей.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ночь на 12 августа 2020 года в одном из домов по Серебристому бульвару сотрудники полиции по подозрению в данном преступлении задержали местного жителя, инвалида 1 группы, работающего курьером. Он ранее неоднократно судим за мошенничество, а также за участие в организованной преступной группе и несколько лет отбывал наказание. В день задержания подозреваемому исполнился 61 год.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, а также его возможных соучастников.

Уважаемые граждане! Во избежание совершения в отношении вас мошеннических действий полиция просит быть бдительными и перепроверять информацию, которая может поступать от возможных злоумышленников.