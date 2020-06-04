В Ленобласти полицейскими раскрыто мошенничество в отношении пенсионерки

Накануне вечером, около 21 часа в квартиру 89-летней жительницы города Сланцы Ленинградской области, расположенную на улице Ломоносова, пришли двое неизвестных, которые, угрожая пенсионерке штрафными санкциями за якобы устаревшее газовое оборудование, заставили приобрести газовую плиту и пылесос. Стоимость бытовой техники составила 60 тысяч рублей. В этот же день полицейскими по «горячим» следам по месту жительства заявительницы по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое неработающих мужчин, 29 и 36 лет. Позднее от потерпевшей в полицию поступило заявление о привлечении указанных лиц к ответственности.

Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.