Накануне днем к полицейским Выборгского района Ленинградской области местную полицию обратилась жительница поселка Красносельское. Воспитательница детсада сообщила, что в заброшенном сарае на Нагорной улице повесился 16-летний мальчик.
Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили труп местного жителя, учащегося 2-го курса Мичуринского многопрофильного техникума. Подросток на специализированных учетах не состоял.
Обстоятельства смерти несовершеннолетнего устанавливаются следователями.
В Ленобласти обнаружили повешенного подростка
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Опубликовал: Fedorov
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Повешенного подростка нашли в Выборгском районе Ленобласти.
Накануне днем к полицейским Выборгского района Ленинградской области местную полицию обратилась жительница поселка Красносельское. Воспитательница детсада сообщила, что в заброшенном сарае на Нагорной улице повесился 16-летний мальчик.
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