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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружили повешенного подростка

В Ленобласти обнаружили повешенного подростка

0
28
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Повешенного подростка нашли в Выборгском районе Ленобласти.

Накануне днем к полицейским Выборгского района Ленинградской области  местную полицию обратилась жительница поселка Красносельское. Воспитательница детсада сообщила, что в заброшенном сарае на Нагорной улице повесился 16-летний мальчик.
Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили труп местного жителя, учащегося 2-го курса Мичуринского многопрофильного техникума. Подросток на специализированных учетах не состоял.
Обстоятельства смерти несовершеннолетнего устанавливаются следователями.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО обнаружение трупа подростки
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