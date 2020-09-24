В Ленобласти обнаружили повешенного подростка

Накануне днем к полицейским Выборгского района Ленинградской области местную полицию обратилась жительница поселка Красносельское. Воспитательница детсада сообщила, что в заброшенном сарае на Нагорной улице повесился 16-летний мальчик.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили труп местного жителя, учащегося 2-го курса Мичуринского многопрофильного техникума. Подросток на специализированных учетах не состоял.

Обстоятельства смерти несовершеннолетнего устанавливаются следователями.