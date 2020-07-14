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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино нетрезвый муж угрожал убить жену из ружья

В Купчино нетрезвый муж угрожал убить жену из ружья

0
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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Жительница Фрунзенского района едва не стала жертвой домашнего насилия, когда нетрезвый муж угрожал ей охотничьим ружьем.

В минувшую субботу к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 58-летняя петербурженка, которая сообщила, что в квартире дома 23/3 по улице Бухарестской ее 58-летний муж, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, направил на нее охотничье ружье и угрожал физической расправой.

Указанный гражданин, работающий прорабом, задержан прибывшими сотрудниками полиции.

13 июля отделом дознания УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД
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