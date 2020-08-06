В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки более 630 000 рублей

В минувший вторник на мобильный телефон 68-летней пенсионерки из Сосновой Поляны поступил звонок с городского телефона с кодом Москвы. Неизвестный мужчина сообщил женщине о попытке несанкционированного списания ее денежных средств с карты Сбербанка.

Затем, под предлогом обеспечения безопасности накопления, аферист убедил пенсионерку осуществить переводы денег через банкомат на мобильные номера пяти телефонов. Женщина отправила мошенникам 631 804 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).