В Петергофе трое аферистов обманули пенсионера

В минувший понедельник к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 69-летний житель города Петергоф. Мужчина рассказал, что в период с часа до двух часов дня к нему в квартиру на Озерковой улице пришли двое мужчин и женщина, представившиеся сотрудниками коммунальной службы и под предлогом оказания услуг по замене водяных фильтров, завладели его денежными средствами в размере около 20 тысяч рублей. Пенсионер понял, что его могли обмануть, и сразу же обратился в полицию.

По горячим следам сотрудники полиции неподалеку от места происшествия задержали «коммунальщиков» - мужчин, 29 и 37 лет, и 19-летнюю девушку. Как установлено, все они действительно являются менеджерами водоснабжающей организации. Один из мужчин ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

На месте происшествия полицейские изъяли фильтр для очистки воды, договор на оказание услуг и товарный чек. В действительности злоумышленники не имели права предоставлять такие услуги, а фильтр продали по завышенной цене.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Все трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных граждан, обращайтесь в полицию по телефону «02» или «112».