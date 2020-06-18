В Петербурге задержали лжепожарных, которые обокрали пенсионерку

15 июня 2020 года к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 88-летняя пенсионерка, проживающая в доме на Ланском шоссе. Женщина сообщила, что около полудня к ней в квартиру под видом работников пожарной службы пришли двое мужчин. Свой визит они объяснили необходимостью проверки электропроводки и исправной работы вытяжки газа. Когда хозяйка сопроводила одного из мужчин на кухню, второй прошел в ее комнату, где женщина хранила свои сбережения. Еще до момента ухода «пожарных» женщина обнаружила пропажу 60 тысяч рублей, о чем задала вопрос визитерам. Те заверили пенсионерку, что не брали деньги и даже продемонстрировали содержимое своих сумок, однако, поспешили удалиться из квартиры.

По заявлению пожилой женщины следователи УМВД России по Приморскому району возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых преступников. Ими оказались двое ранее судимых мужчин, 21 и 23 лет, которые в начале июня прибыли в Петербург из Москвы. Тут же сыщики выяснили, что оба приобрели авиабилеты на Москву. Оперативно прибыв в аэропорт «Пулково», полицейские задержали подозреваемых практически перед посадкой в самолет. Оба задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.