ента новостей

12:49
За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1456 человек
12:44
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей
12:38
В Ленобласти школьники подключились к «Летописи сердец»
12:33
В первые дни мая в Петербурге родилось три двойни
12:22
В Ленобласти пассажир такси вместо оплаты стал стрелять в воздух
10:56
Актуальность дистанционных форм
10:30
Индекс самоизоляции вырос
00:19
КПРФ Санкт-Петербурга и Ленобласти провели Первомай
19:28
Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно
08:58
Большинство сохранило свои доходы?
08:04
Выплаты для самозанятых
14:04
На участке внешнего кольца КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
10:22
Можно ли вернуть лекарства?
09:48
Премьер заболел коронавирусом
19:31
На развязке КАД с проспектом Энгельса работы с полным перекрытием съездов перенесены по погодных условиям
12:03
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
10:18
Иностранные дипломаты за самоизоляцию
09:50
Психологи помогают в Skype
22:30
Всероссийское общество автомобилистов в Санкт-Петербурге присоединилось к акции #МыВместе
22:23
5000 георгиевских лет раздадут волонтеры пожилым и маломобильным петербуржцам
22:17
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
14:52
На Пулковском шоссе реконструируют железнодорожный путепровод
14:31
Россельхознадзор: о правилах путешествия с домашними питомцами по территории страны
13:33
В Петербурге полицейские задержали «карманницу»
13:21
На севере Петербурга задержали автоугонщика
10:27
Почему прогулки необходимы
09:47
Продолжаем самоизолироваться
19:13
В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром
19:09
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
19:08
В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пассажир такси вместо оплаты стал стрелять в воздух

В Ленобласти пассажир такси вместо оплаты стал стрелять в воздух

0
22
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Ломоносовском районе Ленобласти пассажир такси отказался платить за поездку и «утихомирил» возмущенного водителя стрельбой из ружья

В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве с использованием огнестрельного оружия.
Накануне ночью, автомобиль Hyundai Sonata с логотипом «Яндекс Такси» под управлением 21-летнего гражданина Узбекистана прибыл в поселок Яльгелево, Ломоносовского района Ленинградской области. В салоне находился 36-летний мужчина.
По приезду пассажир отказался оплачивать поездку. На возмущение таксиста петербуржец отреагировал своеобразно: два раза выстрелил из ружья. К счастью, в воздух.
Стрелка задержали по горячим следам. У мужчины изъято гладкоствольное ружье, зарегистрированное на его имя с лицензией до 2024 года, три патрона к нему и два стреляных пыжа.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район такси стрельба хулиганство охотничье ружье
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

2-11-2017, 17:05
В Ленобласти задержан мужчина стрелявший в водителя такси
11-10-2019, 10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
28-09-2017, 12:09
В Ленинградской задержали подозреваемого в трёх убийствах
8-11-2017, 11:49
В Петербурге задержали карманника орудовавшего в маршрутках
7-11-2017, 13:11
В Ленобласти задержали угонщика трактора
11-09-2017, 13:08
В Ленобласти задержан насильник

Происшествия на дорогах

0
713
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
711
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
901
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 395
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх