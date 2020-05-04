В Ленобласти пассажир такси вместо оплаты стал стрелять в воздух

В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве с использованием огнестрельного оружия.

Накануне ночью, автомобиль Hyundai Sonata с логотипом «Яндекс Такси» под управлением 21-летнего гражданина Узбекистана прибыл в поселок Яльгелево, Ломоносовского района Ленинградской области. В салоне находился 36-летний мужчина.

По приезду пассажир отказался оплачивать поездку. На возмущение таксиста петербуржец отреагировал своеобразно: два раза выстрелил из ружья. К счастью, в воздух.

Стрелка задержали по горячим следам. У мужчины изъято гладкоствольное ружье, зарегистрированное на его имя с лицензией до 2024 года, три патрона к нему и два стреляных пыжа.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.