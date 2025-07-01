ента новостей

11:52
в Ленобласти на трассе «Нарва» на месяц введут реверсивное движение
11:47
Ладожский мост разведут для прохода брига «Россия»
11:12
В Дубровке ищут хулигана, стрелявшего по окнам дома
10:53
В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в воздух и попал в пенсионерку
10:09
В Петербурге 12-летняя девочка стала жертвой мошеннической схемы
10:06
На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер
09:56
Израильское генконсульство снова заработало
09:37
Учителя, помогавшие на ЕГЭ, получили предупреждение
09:28
В Петербурге мужчина зарезал супругу
09:23
Что с ремонтом дорог в Санкт-Петербурге?
09:04
Выделены средства на городские дороги
00:46
«Зенит-2» в результативном матче победил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:3
00:16
Крах Даниила Медведева на Уимблдоне – 2025: лучший российский теннисист выбыл в первом круге на втором подряд турнире «Большого шлема»
17:00
Доигровщица сборной Азербайджана Елизавета Рубан будет выступать за волейбольную «Ленинградку», за которую она уже отыграла два сезона в 2018–2020 годах
15:00
На КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы
14:46
В Петроградском районе появилась студия звукозаписи для молодёжи
14:39
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «бочча»)
14:35
Выставка "Холодно"
14:32
Выставка «Сила времени»
14:28
В петербурге выявили незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты
14:23
На Муринской дороге задержали напавших с ножом и молотком на подростка
14:08
В Васкелово неизвестный протаранил ворота частного дома и повредил топором чужую автомашину
14:01
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:57
Фотовыставка Ромы Зверя
13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
13:48
На КАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
13:43
В Гатчине задержали одного из налетчиков на магазин в деревне Малые Колпаны
13:40
В Петербурге поймали двоих стрелков на станции метро «Адмиралтейская»
13:37
На улице Пловдивской задержали стрелков из окна
13:34
На Двинской улице задержаны двое местных жителей за стрельбу у себя в квартире
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Израильское генконсульство снова заработало

Израильское генконсульство снова заработало

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Израильское дипведомство продолжило работу в Северной столице РФ

«Питерец.ру» сообщает, что генеральное консульство Израиля возобновило свою работу в Санкт-Петербурге. Это событие может способствовать укреплению дипломатических связей между двумя странами.

После определенного периода времени дипучреждение снова начало функционировать в штатном режиме, обеспечивая поддержку гражданам Израиля, находящимся в Санкт-Петербурге, и занимаясь вопросами международного сотрудничества.

Открытие консульства также может повлиять на развитие туризма и деловых отношений между Россией и Израилем. Ожидается, что возобновление работы консульства будет способствовать упрощению визовых процедур и активизации культурного обмена. Жители и гости Санкт-Петербурга теперь могут снова обращаться в консульство для решения различных вопросов, связанных с Израилем.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-06-2025, 10:27
Закрывается израильское консульство
7-03-2025, 08:27
Возвращение генконсульства США в СПб: возможные перспективы
2-06-2021, 19:13
Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ
2-01-2025, 10:07
В СПб закроется Генконсульство Польши
1-11-2019, 10:36
Генконсульство Израиля возобновляет работу
9-10-2014, 09:13
Консульство Таджикистана в Северной столице

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:06
На Пулковском шоссе в ДТП погиб байкер
Вчера, 13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
Вчера, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
Вчера, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
Наверх