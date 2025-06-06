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Питерец.ру » Политика » Губернатор СПб поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Губернатор СПб поздравил мусульман с Курбан-байрамом

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
Мусульмане СПб отмечают важный религиозный праздник, их поздравил губернатор города

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор СПб Александр Беглов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. В обращении главы города подчеркивается важность этого события для мусульманской общины и выражается надежда на дальнейшее мирное сосуществование и сотрудничество между представителями разных культур и религий.

В этот праздничный день многие мусульмане собрались в мечетях, чтобы вместе помолиться и отметить Курбан-байрам в соответствии с традициями. Губернатор выразил уважение к религиозным чувствам верующих и подчеркнул значимость сохранения межрелигиозного согласия в обществе.

Праздник Курбан-байрам — один из важнейших в исламе, символизирующий преданность и веру. Он напоминает о важности милосердия и заботы о людях.

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