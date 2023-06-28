Сегодня утром мусульмане Петербурга встретили праздник Курбан-Байрам: всего на молитву собралось более 200 тысяч верующих.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-байрам:

— Примите мои сердечные поздравления по случаю наступления священного праздника Курбан Байрам. Этот праздник объединяет всех верующих конфессии и помогает стать лучше, добрее, обращает к светлым помыслам и поступкам. Он говорит нам о чудотворности веры и милости Создателя.

Отрадно, что жизнь мусульманской общины Петербурга из года в год активно наполняется значимыми инициативами в культурной и благотворительной сферах, в деле воспитания молодёжи.

В нашем городе царит атмосфера дружбы и согласия между представителями разных конфессий, культур и национальностей. В этом всегда была немалая заслуга мусульман Петербурга. Мы бережём взаимоуважительный диалог и видим в этом залог процветания. Уверен, что любовь человека к обычаям и традициям разных народов ― это мир, стабильность и благополучие нашего общего дома ― Санкт-Петербурга.

От всей души желаю мусульманам Петербурга крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах и начинаниях!