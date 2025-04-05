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Питерец.ру » Политика » Дрозденко призвал чиновников эволюционировать

Дрозденко призвал чиновников эволюционировать

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Глава Ленобласти обратился к чиновникам с призывом адаптироваться к изменениям

Теория эволюции вызывает множество вопросов и потому ставится под сомнение даже некоторыми учеными. Трудно представить, что окружающий мир мог появиться сам по себе, а сложные организмы – в результате эволюционирования более простых. Однако необходимость изменения и развития – данность, которую нельзя отрицать. Этот принцип актуален и по отношению к властям.
«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал чиновников эволюционировать, чтобы не повторить судьбу динозавров. Об этом он заявил на образовательном форуме, который проходил в Гатчине.
В своем обращении глава региона подчеркнул важность адаптации к изменениям и развития профессиональных качеств. Дрозденко считает, что гибкость и умение быстро реагировать на новые условия помогут чиновникам эффективно выполнять свои обязанности в меняющемся мире.
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