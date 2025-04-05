Теория эволюции вызывает множество вопросов и потому ставится под сомнение даже некоторыми учеными. Трудно представить, что окружающий мир мог появиться сам по себе, а сложные организмы – в результате эволюционирования более простых. Однако необходимость изменения и развития – данность, которую нельзя отрицать. Этот принцип актуален и по отношению к властям.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал чиновников эволюционировать, чтобы не повторить судьбу динозавров. Об этом он заявил на образовательном форуме, который проходил в Гатчине.

В своем обращении глава региона подчеркнул важность адаптации к изменениям и развития профессиональных качеств. Дрозденко считает, что гибкость и умение быстро реагировать на новые условия помогут чиновникам эффективно выполнять свои обязанности в меняющемся мире.