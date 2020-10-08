Депутат высказался о новых ограничениях

«Питерец.ру» сообщает, что депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский поделился мнением относительно возможного введения коронавирусных ограничений. По словам парламентария, такие меры могут обернуться серьезными последствиями.

Эти ограничения вызовут у людей раздражение и злобу. К тому же граждане не захотят соблюдать эти требования. Подобная реакция обусловлена тем, что реальной помощи со стороны властей нет. По мнению депутата, люди и бизнес ее не получили, а исполнительная власть демонстрировала закрытость.

В похожем ключе высказался депутат Максим Резник. Он призвал парламент контролировать достоверность информации о ситуации с коронавирусом. В настоящий момент люди питаются слухами, а потом узнают реальное положение вещей.