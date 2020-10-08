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Питерец.ру » Политика » Депутат высказался о новых ограничениях

Депутат высказался о новых ограничениях

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Депутат Вишневский предостерегает власти от введения ограничений

«Питерец.ру» сообщает, что депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский поделился мнением относительно возможного введения коронавирусных ограничений. По словам парламентария, такие меры могут обернуться серьезными последствиями.

Эти ограничения вызовут у людей раздражение и злобу. К тому же граждане не захотят соблюдать эти требования. Подобная реакция обусловлена тем, что реальной помощи со стороны властей нет. По мнению депутата, люди и бизнес ее не получили, а исполнительная власть демонстрировала закрытость.

В похожем ключе высказался депутат Максим Резник. Он призвал парламент контролировать достоверность информации о ситуации с коронавирусом. В настоящий момент люди питаются слухами, а потом узнают реальное положение вещей.

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