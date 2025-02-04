В СПб появится эвакуационная комиссия

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб ведется работа по созданию эвакуационной комиссии. Она будет заниматься вопросами защиты населения и культурных ценностей в случае ЧС.

Данная структура будет координировать действия различных служб и организаций при проведении эвакуации людей и вывозе культурных ценностей. Она также будет осуществлять разработку планов эвакуации и учений для отработки навыков действий в ЧС.

Создание эвакуационной комиссии является частью комплекса мер, направленных на повышение уровня безопасности в СПб. Новую структуру возглавит вице-губернатор Разумишкин. Сейчас чиновник курирует работу 3 комитетов и 3 инспекций.