Комиссия поддержала кандидатуры депутатов в состав Городской конкурсной комиссии по благоустройству

Постоянная комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды решила рекомендовать Законодательному Собранию делегировать в состав Городской конкурсной комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга по подведению итогов ежегодного смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов города депутатов Андрея Алескерова и Владимира Носова.

Заместитель председателя комиссии Владимир Носов командирован для участия в парламентских слушаниях «О ходе реализации реформы в области обращения с отходами производства и потребления: от достижения целевых показателей до создания экономики замкнутого цикла», которые состоятся в Москве.