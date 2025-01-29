В Ленобласти решили укреплять традиционные ценности

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти начал работу совет по защите традиционных ценностей и устойчивости общества. Решение о создании структуры было принято губернатором Александром Дрозденко.

Основная задача совета – это координация усилий различных ведомств и общественных организаций для противодействия угрозам традиционным ценностям и укрепления стабильности в обществе. В его состав вошли представители правительства, духовенства, научного сообщества и других структур.

По словам Александра Дрозденко, в современном мире традиционные ценности подвергаются серьезным испытаниям и нуждаются в защите. Совет будет заниматься разработкой и реализацией мер по сохранению и укреплению этих ценностей, а также информированием населения об их важности для общества.

Ожидается, что работа совета поможет укрепить единство и стабильность в Ленобласти, а также способствовать сохранению традиционных ценностей в стране.