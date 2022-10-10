В парламенте создана рабочая группа по проблеме загрязнения воздуха в Петербурге

При постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга создана рабочая группа, которая займется вопросами экологической безопасности атмосферного воздуха в городе. Координатором назначен депутат Андрей Рябоконь. В состав комиссии также войдут парламентарии Любовь Менделеева, Андрей Горшечников, эксперты комиссии, представители Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Члены рабочей группы планируют актуализировать Концепцию охраны окружающей среды, рассмотреть вопросы обеспечения оптимальной системы регулирования транспортных потоков и пропускной способности в городе, ликвидации незаконных свалок, проведения регулярной влажной уборки улиц и дорог и др.

Отметим, 26 сентября на заседании комиссии эксперты и представители профильных комитетов правительства города заявили о повышенном уровне загрязнения воздуха. В настоящее время городом разрабатывается Стратегия развития системы мониторинга атмосферного воздуха с оценкой влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения, ведется работа по определению источников загрязнения, планируется приобретение новых современных автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха и специализированных передвижных лабораторий.