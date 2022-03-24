Байден прибыл на саммит НАТО в Брюссель

Президент США Джо Байден прибыл в Брюссель для участия в экстренных саммитах, чтобы отреагировать на войну в Украине, и этот визит является последовательным, поскольку Запад продолжает ломать голову над тем, как сорвать российское вторжение.

Байден направляется на короткую встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и делает совместное фото с другими лидерами НАТО, приветствуя, среди прочих, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона.

В четверг также состоится встреча Европейского совета и G7.

Некоторая предыстория: Байден намерен объявить о санкциях в отношении российских политических деятелей и олигархов во время саммитов, заявил Белый дом, а в преддверии ключевых встреч в четверг в Брюсселе правительство США также официально заявило, что российские военные совершили военные преступления на Украине.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден «обсудит текущие усилия по сдерживанию и обороне» во время саммита НАТО и подтвердит приверженность США своим союзникам по НАТО.