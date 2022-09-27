Взаимодействуем с Туркменистаном

Губернатор Беглов побывал в Туркменистане. Во время своего рабочего визита он встретился с некоторыми руководителями высокого ранга. Петербургский градоначальник обсудил возможности улучшения взаимодействия.

Глава Северной столицы провел переговоры с руководителем МИДа этой страны Рашидом Мередовым. Речь шла о вопросах сотрудничества в нескольких сферах. Это торговля, энергетика, образование, культура.

Александр Беглов отметил, что в городе на Неве проживает немало туркменской молодежи, которая сохраняет свои традиции. Это активные студенты, участвующие в жизни вузов. Некоторые ребята получают награды.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица активно взаимодействует со многими городами и странами. Такое сотрудничество позволяет эффективно развиваться.