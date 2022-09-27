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Питерец.ру » Политика » Взаимодействуем с Туркменистаном

Взаимодействуем с Туркменистаном

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Глава Петербурга встретился с членами туркменского правительства

Губернатор Беглов побывал в Туркменистане. Во время своего рабочего визита он встретился с некоторыми руководителями высокого ранга. Петербургский градоначальник обсудил возможности улучшения взаимодействия.

Глава Северной столицы провел переговоры с руководителем МИДа этой страны Рашидом Мередовым. Речь шла о вопросах сотрудничества в нескольких сферах. Это торговля, энергетика, образование, культура.

Александр Беглов отметил, что в городе на Неве проживает немало туркменской молодежи, которая сохраняет свои традиции. Это активные студенты, участвующие в жизни вузов. Некоторые ребята получают награды.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица активно взаимодействует со многими городами и странами. Такое сотрудничество позволяет эффективно развиваться.

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