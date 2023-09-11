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Питерец.ру » Экономика » Губернатор Петербурга и Президент Туркменистана обсудили сотрудничество и перспективные проекты в экономической и гуманитарной сферах

Губернатор Петербурга и Президент Туркменистана обсудили сотрудничество и перспективные проекты в экономической и гуманитарной сферах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Губернатор Санкт‑Петербурга и Президент Туркменистана обсудили сотрудничество и перспективные проекты в экономической и гуманитарной сферах

Губернатор Александр Беглов, возглавляющий официальную делегацию Санкт‑Петербурга в Ашхабаде, встретился сегодня с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Встреча состоялась в президентской резиденции.

В ходе беседы обсуждались итоги сотрудничества и перспективные проекты.

«Правительство Петербурга придаёт особую значимость нашим партнёрским связям. Они полностью отвечают политике углубления стратегического партнёрства и договорённостям, которые были достигнуты между Вами и Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул губернатор.

Александр Беглов поблагодарил Сердара Бердымухамедова за внимание к Санкт‑Петербургу. Сотрудничество с Туркменистаном сегодня успешно развивается в торгово-экономической, образовательной, научной и культурной сферах.

Губернатор отметил, что в Туркменистане реализуются крупные инфраструктурные проекты. В строительстве объектов дорожной и инженерной инфраструктуры принимают участие петербургские компании.

В числе последних реализованных проектов – комплекс селеотводных сооружений на юге Ашхабада, построенный компанией «Возрождение». Сооружения были открыты в ноябре прошлого года при участии Президента Туркменистана.

Всего за годы работы компания построила в Туркменистане 25 крупных сооружений, в числе которых магистрали, мосты, развязки.

Продолжается сотрудничество в сфере энергетики. Компания «Силовые машины» успешно взаимодействует с «Туркменэнерго». Создана совместная рабочая группа для изучения экономического, финансового и технического обоснования проектов модернизации старых блоков ТЭЦ Турменбаши и ГЭС Мары – 1.

В ходе встречи обсуждался вопрос проведения Петербургско-Туркменского бизнес-форума. Договорённость об этом была достигнута в рамках визита Президента Туркменистана в Петербург на встречу лидеров стран СНГ в октябре 2022 года. Александр Беглов подчеркнул, что проведение форума даст возможность найти новые направления экономического сотрудничества.

Важным шагом станет установление побратимских связей между Петербургом и новым городом Туркменистана - Аркадагом. Соглашение планируется подписать сегодня.

Александр Беглов отметил, что решается вопрос с установкой в Петербурге памятника великому классику туркменской литературы Махтумкули Фраги.

В феврале этого года Петербург посетила делегация Министерства культуры Туркменистана. Для памятника выбрано место в историческом центре.

Александр Беглов сообщил, что в прошлом учебном году в петербургских вузах обучались более тысячи студентов из Туркменистана.

В декабре прошлого года в ходе переговоров руководителей профильных ведомств России и Туркменистана достигнуты договорённости о создании совместного Российско-Туркменского университета.

Инициативная группа петербургских ученых выступила с предложением по созданию Туркменского института электроники и нанотехнологий имени Жореса Алфёрова.

Александр Беглов подчеркнул, что дальнейшее развитие партнерских отношений с туркменскими партнерами будут оставаться одним из приоритетов внешнеэкономической и международной деятельности Санкт‑Петербурга.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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