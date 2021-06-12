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Питерец.ру » Политика » Почему Путин хвалит Трампа?

Почему Путин хвалит Трампа?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tramp-tass.ru
Владимир Путин отметил неординарность Дональда Трампа

Через 3 дня Владимиру Путину предстоит встреча с президентом США Джо Байденом. При этом отношения между политиками довольно сложные. Не будем в тысячный раз говорить о причинах этого.

Примечательно, что действующей ситуацией начинает пользоваться Дональд Трамп. В своих высказываниях он оказывает уважение Путину и подкалывает Байдена. Тем самым экс-глава Белого Дома пытается задеть своего оппонента.

Этот момент ловко усвоил Путин. Он тоже хорошо высказывается о Трампе. В своем интервью российский лидер отметил масштаб личности бывшего президента США. Путин охарактеризовал Трампа как человека неординарного.

«Питерец.ру» отмечает, что у них могли сложиться неплохие отношения. Нет ничего странного, что в личностном плане Путин и Трамп уважают друг друга. Даже присутствует здесь некоторая симпатия, которую оба и не пытаются скрывать.

А вот к Байдену отношение у обоих совершенно другое. В итоге получается, что Путин и Трамп дружат против него. Эта тактика вполне оправдана, к тому же оба достаточно умны и не переходят границы дозволенного.

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