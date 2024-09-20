Депутаты предлагают 13-ю пенсию

«Питерец.ру» сообщает, что в Госдуме РФ возникло предложение выплачивать 13-ю пенсию. С данной инициативой выступил заместитель спикера Борис Чернышов. Он считает, что пенсионеры нуждаются в таких выплатах.

По словам Чернышова, инфляция в стране остается высокой, и пенсия просто не успевает за темпами этого роста. В такой ситуации 13-пенсия могла бы стать один из элементов решения проблемы.

Пока законопроект не нашел поддержки среди экспертов, но автор документа намерен его доработать. Чернышев отметил, что он учтет замечания и рекомендации специалистов, после чего снова внесет законопроект на рассмотрение. В частности, будет определен размер дополнительной выплаты. Все это планируется сделать до конца года.